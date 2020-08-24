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    • Ekonomi
    • 24.08.2020 08:31
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    • 24.08.2020 08:31
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    O veriler açıklandı! Yüzde 58 artış!

    Son dakika haberleri... 'in açıkladığı ayı verilerine göre sektörünün altı ana ürün grubunda iç piyasa satışları yüzde 58, toplam satışlar (iç satış+) yüzde 28 arttı.

    O veriler açıklandı! Yüzde 58 artış!

    Türkiye Sanayicileri Derneği'nin (), verilerine göre ayında toplam satışlar 2 milyon 974 bin düzeyine yükseldi.

    Yılın ilk yedi aylık döneminde ise iç satışlar yüzde 12 artarken, üretim ve yüzde 9.0 daraldı.

    TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, bu sonuçta ihracat pazarlarımızda ertelenen talep; iç pazarda ise ertelenen taleple birlikte düğün sezonu, düşük faizli tüketici kredisi imkânı ve konut satışlarındaki artışın etkili olduğunu vurguladı ve ekledi:

    "Covid-19 pandemisinin seyrine bağlı olmakla birlikte Ağustos ve Eylül ayında da pozitif ivmenin süreceğini öngörüyoruz."

    Beyaz eşyada altı ana ürün kapsamına buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinası, bulaşık makinesi ve fırın giriyor.


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    Haberler Ekonomi O veriler açıklandı! Yüzde 58 artış!
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