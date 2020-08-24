EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan ve yüzde 0,10 düşüşle 1.257,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Petkim, Güneş Sigorta, Tüpraş, Garanti Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.