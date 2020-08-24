Son dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı

SPOR KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,56'yla spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,87'yle elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, en yüksek 1.118,11 ve en düşük 1.106,23 seviyelerini görmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı.