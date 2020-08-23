Tatile gidecekler dikkat! İşte 7 adımda güvenli tatil...

Teknolojik cihazlar hayatımızı sararken, tatilde bile kontrolü elden bırakmamak, cihazları korumak önem taşıyor. WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, seyahatlerde dikkat edilmesi gereken konular için 7 siber güvenlik önerisinde bulunuyor:



✖ AZ CİHAZ, AZ TEHLİKE: Seyahate çıkarken yanınıza birçok teknolojik cihazı almanız ve onların fiziksel güvenliğini sağlamanız pek mümkün olmayabiliyor.

Özellikle içerisinde birçok veriyi bulunduran bu cihazların sayısının minimum düzeye çekilmesi önemli bir adımı teşkil ediyor.



✖ Wİ-Fİ YAKMASIN: Seyahatleriniz sırasında herhangi bir finansal işlemi, şirketiniz ile ilgili veri paylaşımını ya da kişisel bir paylaşımınızı herkese açık Wi-Fi ağları üzerinden yapmaktan kaçının.