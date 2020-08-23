Tatile gidecekler dikkat! İşte 7 adımda güvenli tatil...

Teknolojik cihazlar hayatımızı sararken, tatilde bile kontrolü elden bırakmamak, cihazları korumak önem taşıyor. WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, seyahatlerde dikkat edilmesi gereken konular için 7 siber güvenlik önerisinde bulunuyor:
✖ AZ CİHAZ, AZ TEHLİKE: Seyahate çıkarken yanınıza birçok teknolojik cihazı almanız ve onların fiziksel güvenliğini sağlamanız pek mümkün olmayabiliyor.
Özellikle içerisinde birçok veriyi bulunduran bu cihazların sayısının minimum düzeye çekilmesi önemli bir adımı teşkil ediyor.
✖ Wİ-Fİ YAKMASIN: Seyahatleriniz sırasında herhangi bir finansal işlemi, şirketiniz ile ilgili veri paylaşımını ya da kişisel bir paylaşımınızı herkese açık Wi-Fi ağları üzerinden yapmaktan kaçının.
✖ KONTROLÜ ELİNİZDE TUTUN: Çok faktörlü kimlik doğrulama çözümünü kullanın.
✖ AYARLARI GÖZDEN GEÇİRİN: Tüm cihazlarınızdaki gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor.
✖ GÜNCELLEME YAPIN: Güncelleme çalışmaları sizi daha güvenli bir alana taşıyor.
Seyahate çıkmadan önce cihazınızın son güncellemelerini yapın.
✖ DİJİTAL İZ BIRAKMAYIN: Kiralık araçla seyahatler arttı. Arama yapmak ve müzik dinlemek için kiralık araçtaki Bluetooth'u kullanmak eğlenceli gözükse de teslim etmeden önce tüm bu bilgilerinizi sildiğinizden emin olmanız gerekiyor.
✖ MOLALARA DİKKAT: Dinlenme alanlarında ve benzin istasyonlarında dikkatli olun. Kredi kartlarınızın boşaltılması ya da cihazınızı şarj etmek için kullandığınız ünite üzerinden hacklenmenizin olası bir durum olabileceğini unutmayın.