İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından internette araştırılıyor. Bu anlamda peş peşe açıklamalar yapılıyor. MASFED Başkanı Aydın Erkoç ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarihe dair açıklamalar yaptı. Erkoç yaptığı açıklamada, olağanüstü bir durum yaşanmazsa eğer sıfır araçlar Kasım ayında bayilerde olacak. İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer merak eden vatandaşlar, ikinci el araba fiyatlarının gerileme yaşanacağı günü bekliyor. İşte son dakika ikinci el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğine dair açıklama! Öte yandan, Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de 15 Ağustos'ta yayımlanmıştı.
ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
NTV'ye konuşan Erkoç, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun cevabı olarak da, araç stoğunun Haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Sıfır araçların Türkiye'ye gelmesini ise maksimum üç ay olarak değerlendiren Erkoç, ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna ise sıfır araçların kasım ayında Türkiye'de ve bayilerin elinde çoğalacağını, liste fiyatının üstünde satılan araçların da normal seyrine döneceğini beklediklerini belirtti.
İKİNCİ EL ARAÇLAR NE ZAMAN DÜŞECEK? İŞTE TARİHİ!
MASFED Başkanı Aydın Erkoç pandemi dönemiyle artan ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunu yanıtladı. İkinci el araba fiyatlarının 2020 yılının ilk ayından itibaren yüzde 30 oranında artması, sıfır araçların yeterince piyasada olmaması vatandaşların ikinci el araba fiyatlarının düşme tarihi ne zaman araştırmasına yöneltti. Erkoç yağtığı açıklamayla olağanüstü bir durum gelişmezse sıfır araçların önümüzdeki Kasım ayında normal stok seyrinde olacağını ve bu durumla birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşeceğini belirtti. İkinci el araba satışı yapanlara yetki belgesi zorunluluğunu getiren yönetmelikle ilgili sektördeki haksız rekabet ve kayıt dışılığının önüne geçeceğini açıkladı.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI SATIŞINA YETKİ SINIRI
İkinci el araba alım ve satışlarında haksız kazancın önüne geçileceğini açıklayan Erkoç km düşürülerek yapılan araç satışlarına da değindi.
2019 yılında alınıp satılan yaklaşık 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon 600 bininin esnaf ve tüccarlar, 1 milyonun da araç sahipleri tarafından yapıldığını kaydeden Erkoç,"Geri kalan yaklaşık 5 milyon araç satım işlemi ise meslek ile alakası olmayan kişiler tarafından ve devlete vergi ödemeden gerçekleştirildi. İkinci el araç satışıyla ilgili getirilen düzenlemeyle bunların önüne geçilecek. Aynı zamanda ikinci el araba alım satım sürecinde yaşanan tüketici mağduriyetleri, kapora hırsızlığı ve km düşürülerek satılan araçlar da bu düzenleme sayesinde ortadan kalkacak" dedi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
İkinci el araba fiyatları neden yükseliyor sorusunu yanıtlayan Erkoç, 2019 yılının son çeyreğindeki kur artışına değindi. Erkoç, dövizin artmasının Türkiye'ye araç getiren distribütörlere siparişleri iptal ettirdiğini belirtti. İkinci el araba fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni olarak da koronavirüs salgınında yaşanan üretimin durma noktasına gelmesi durumu olduğunu belirtti.
"LİSTE FİYATLARININ ÜZERİNE 30-100 BİN TL ARASINDA KAR MARJI BELİRLEYEREK SATIŞ YAPTILAR"
Pandemi sürecinde sıfır araç temininde yaşanan sıkıntıların ikinci el araç fiyatlarının artışında büyük rol oynadığına dikkati çeken Erkoç, "Bunun yanı sıra ne yazık ki meslekle hiç alakası olmayan, ayaküstü araç alıp satan kişiler bayilere giderek araçları aldılar, liste fiyatlarının üzerine 30-100 bin TL arasında kar marjı belirleyerek satış yaptılar." diye konuştu.
Erkoç, pandemi sonrası tüm dünyadaki sektörlerde olduğu gibi ulaşımda da bireyselleşme yaşandığını, tüketicilerin bireysel otomobil alımlarının artış trendine girdiğini anımsattı.
Değişen tüketici alışkanlıklarıyla araç paylaşımı, toplu taşıma gibi ulaşım türlerine talebin düştüğünü dile getiren Erkoç, "Uzun süre evlerinde kalan insanlar memleketine, yazlığına gitmek için toplu taşımada meydana gelebilecek olan sağlık riskine karşın kendi araçlarını alarak seyahat ettiler. Bayilerde de istedikleri arabayı bulamadıkları için yüksek fiyatlarla araçlarını almak durumunda kaldı. Böylece fiyatlarda da ciddi artışlar yaşandı." dedi.
YETKİ BELGESİ'NDE SON TARİH 31 AĞUSTOS
Öte yandan, Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de 15 Ağustos'ta yayımlanmıştı.
Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekiyor. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak.
Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de bakanlıkça takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek.