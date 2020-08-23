İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI SATIŞINA YETKİ SINIRI

İkinci el araba alım ve satışlarında haksız kazancın önüne geçileceğini açıklayan Erkoç km düşürülerek yapılan araç satışlarına da değindi.

2019 yılında alınıp satılan yaklaşık 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon 600 bininin esnaf ve tüccarlar, 1 milyonun da araç sahipleri tarafından yapıldığını kaydeden Erkoç,"Geri kalan yaklaşık 5 milyon araç satım işlemi ise meslek ile alakası olmayan kişiler tarafından ve devlete vergi ödemeden gerçekleştirildi. İkinci el araç satışıyla ilgili getirilen düzenlemeyle bunların önüne geçilecek. Aynı zamanda ikinci el araba alım satım sürecinde yaşanan tüketici mağduriyetleri, kapora hırsızlığı ve km düşürülerek satılan araçlar da bu düzenleme sayesinde ortadan kalkacak" dedi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci el araba fiyatları neden yükseliyor sorusunu yanıtlayan Erkoç, 2019 yılının son çeyreğindeki kur artışına değindi. Erkoç, dövizin artmasının Türkiye'ye araç getiren distribütörlere siparişleri iptal ettirdiğini belirtti. İkinci el araba fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni olarak da koronavirüs salgınında yaşanan üretimin durma noktasına gelmesi durumu olduğunu belirtti.