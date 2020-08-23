Duyanlar görenler şaşkına döndü! 700 TL'ye aldı, 45 bin TL'ye sattı! Şimdi ise...

'BU ARABA SAYESİNDE GÜZEL İNSANLAR TANIDIK'

Otomobili aldıklarında içinde motor, kablo, cam veya çerçeve olmadığını söyleyen Aksoy, "Arabayı aldığımızda hiçbir motor, kablo, camı, çerçevesi yoktu. Hepsini kendimiz tedarik ettik. Elimizden geldiğince güzel bir arabaya yapmaya çalıştık. İnsanlar bizi sevdi. Bu araba sayesinde güzel insanlar tanıdık. Arabayı gördüklerinde artık bu benim araba olduğumu biliyorlardı" diye konuştu.

'TRAKYA ÇEVRESİNE SATMAK İSTEMEDİM, HER GÖRDÜĞÜMDE ÜZÜLECEKTİM'

Otomobili, her gördüğünde üzüleceği için Trakya çevresine satmak istemediğini bu nedenle Almanya'dan gelen Seleci'ye sattığını belirten Aksoy, "Arabayı alan arkadaşım bize Almanya'dan onarım için bir araba getirmişti ve geri dönerken bir araba götürmek istediğini söyledi. Yaklaşık 30 bin lira bütçesi olduğunu söyledi. Ben de ona boş bir arabaya bu fiyatı vereceğine kendi arabamı verebileceğimi söyledim. Zaten daha önce beni sosyal medya hesaplarından takip ediyordu. Açıkçası Trakya çevresine vermek istemiyordum arabayı, çünkü her gördüğümde üzülecektim. O da arabayı Almanya'ya götürünce yarışmalara katılacak. Benim kadar olmasa da onun da gözü gibi bakacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.