Bakan açılış tarihini duyurdu! Dev projede geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Fm-1,2,3,4 ve Fm-5 anten ve combiner sistemlerinde montaj ve testlerin bitirilerek, fm vericilerinden başarı ile test yayını yapıldığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu "Aynı anda bütün testlerde başarı sağladık. Bu dünyada bir ilktir. İstanbul'un sembollerinden biri olacak olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da titizlikle takip ettiği bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk, açılışının bize nasip olacak olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz. Kulemizi inşallah Eylül ayı içinde hizmete verecek şekilde çalışmalarımız son sürat devam ediyor" dedi.

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Bakan Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ziyaret ettiği ve en kısa sürede açılması için talimatlandırdığı Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yatırımın her detayını, iş kalemlerinin işleyişini yerinde gören Bakan Karaismailoğlu, firma yetkililerinin sunumlarını da dinledi.

Bu yatırımla İstanbul'un haberleşme altyapısını geliştireceklerini ifade eden Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğindeki kulede 600 metrekare seyir terasının, 100 ana ve 13 yedek olmak üzere toplam 113 adet 5 Kw vericisinin bulunduğunu, kuleden 40 Ulusal radyo, 19 ulusal TV, 29 Bölgesel Radyo, 35 Yerel Radyo ve 1 Yerel Tv'nin yayın yapacağını söyledi. Karaismailoğlu yayın sistemlerinin program girişlerinin, hem yedekli uydu anteni ile hem de f/o kablolar vasıtasıyla alınabilecek şekilde yedeklendiği ayrıntısını da paylaştı.

Kulenin mekanik sistemlerinin montajının ve devreye alınma işlemlerinin, pano ve trafoların montajlarının, saha içi yol imalatlarının, yapısal peyzaj imalatlarının ve Amfitiyatro imalatlarının da tamamlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesinin İstanbul'da görüntü kirliliği oluşturan anten ve kulelerin tek bir noktada toplanarak çevreye de yararlı olması amacıyla yapıldığını anımsattı.