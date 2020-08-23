TOKİ dar gelirli, emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar için konut müjdeleri sunmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ev veya işyeri almak isteyen vatandaşlar için farklı farklı seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerin ilki özellikle büyükşehirler için ilan edilen projeye başvuruda bulunmak ve kura çekilişlerine katılmak. İkinci seçenek ise yine sosyal konut projeleri kapsamında sağlanan konut ve işyerleri için başvuruda bulunmak. Son seçenekte de vatandaşlar kura çekiliş olmadan açık satış ile TOKİ'den ev veya işyeri alabilirler.