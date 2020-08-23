TOKİ dar gelirli, emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar için konut müjdeleri sunmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ev veya işyeri almak isteyen vatandaşlar için farklı farklı seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerin ilki özellikle büyükşehirler için ilan edilen projeye başvuruda bulunmak ve kura çekilişlerine katılmak. İkinci seçenek ise yine sosyal konut projeleri kapsamında sağlanan konut ve işyerleri için başvuruda bulunmak. Son seçenekte de vatandaşlar kura çekiliş olmadan açık satış ile TOKİ'den ev veya işyeri alabilirler.
TOKİ GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ
TOKİ GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ
TOKİ GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ
KARABÜK'TE EVLER 414 LİRA TAKSİTLE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 11 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇELEBİLER MAHALLESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET 3
DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Satış tarihleri: 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020
Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler
Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Eflani/Karabük
• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
aşağıda sunulmaktadır.