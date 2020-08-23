Yetki belgesinin biran önce hayata geçmesi gerektiğini belirten Alkan, "10 bin liralık araba 20 bin lira oldu. Sabahtan geldik dolanıyoruz, her taraf pahalı ne yapacağız. Herkes kendi işini yapsın. Markette bu işi yapıyor, bakkalda ama adamın yetki belgesi olsa muhatap olacağın insanı bilirsin. Burada aracı oluyorsun, yetki yok bir şey yok. Verdi mi bitti iş, vatandaş olarak muhatap bulamıyorsun" dedi.