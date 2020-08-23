Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90.1 milyon liralık ödeme yapılacağını duyurdu. Selçuk, Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos'ta başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 400 TL aylık olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 lira destek verildiğini kaydederek, 24 bin ailenin hesabına 16.9 milyon lira destek yapılacağını da söyledi. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınlar, muhtaç asker çocukları da nakdi destek yardımlarını yarından itibaren alabilecek. Peki e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.