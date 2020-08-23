ŞOK aktüel katalog 19-25 Ağustos! ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta hangi indirimler var?

Şok aktüel ürün kataloğu her hafta merakla takip ediliyor. Bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünler var, özellikle kozmetik fırsatları oldukça ilgi görüyor. ŞOK aktüel katalog 19-25 Ağustos'ta kozmetiğin yanı sıra gıda, kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, kuruyemiş, baharat ve baklagiller, aşurelik kase, çelik tencere, okul çantası, defteri gibi daha pek çok okul malzemeleri bu hafta indirimde. İşte güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğu…
ŞOK 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Sleepy Sensitive Islak Havlu
• 3x50 yaprak
Elseve Şampuan Çeşitleri
• Arginine Direnç/Mucizevi Yağ
• 520 ml
Aşure malzeme çeşitleri
Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası
• 21 x 17 x 10 cm beslenme çantası
• 38 x 29 x 13,5 cm okul çantası
• Sırt ve omuz destekli
• 2 bölmeli
• Suluk bölmeli
• Barbie, Enchantimals, Avengers, Transformers, Hot Wheels
Desenli Okul Çantası
• 40 x 30 x 14 cm
• Sırt ve omuz destekli
• İç kısım lastikli bölme
• Ön cepli
A5 Defter
•Tel Dikişli
•Desenli
•Kareli/Çizgili
•80 Yaprak
Visuclick Uçlu Kalem
•0,7
•2B 24 uç
Kurşun Kalem Seti
•2 Kurşun Kalem
•1 Kırmızı kalem
•Silgi
•Kalemtıraş
Suluboya Fırçası 4'lü
•2,4,6,8 numara
Çalışma Sandalyesi
• Fileli sırtlık
• Süngerli oturma alanı
• Yüksekli ayarlı
• Kol dayama alanı
• 48 cm oturma genişliği
• 46 cm derinlik
• 48 cm sırt genişliği
• 49 cm sırt yüksekliği