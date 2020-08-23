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    • 23.08.2020 17:47
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    • 23.08.2020 17:47
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    ! ürün kataloğunda bu hafta hangi indirimler var?

    kataloğu yayınlandığından bu yana büyük ilgi görüyor. Güzel ve kaliteli ürünleri uygun fiyata almak isteyenler ürün kataloğunu yakından takip ediyor. Peki 19 Ağustos Çarşamba günü başlayan ve 25 Ağustos Salı günü bitecek olan ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta hangi indirimler var? İşte incelemeniz için güncel kataloğu haberimizde derledik.

    ŞOK aktüel katalog 19-25 Ağustos! ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta hangi indirimler var?

    Şok aktüel ürün kataloğu her hafta merakla takip ediliyor. Bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünler var, özellikle kozmetik fırsatları oldukça ilgi görüyor. ŞOK aktüel katalog 19-25 Ağustos'ta kozmetiğin yanı sıra gıda, kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, kuruyemiş, baharat ve baklagiller, aşurelik kase, çelik tencere, okul çantası, defteri gibi daha pek çok okul malzemeleri bu hafta indirimde. İşte güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

    ŞOK 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

    Sleepy Sensitive Islak Havlu
    • 3x50 yaprak

    Elseve Şampuan Çeşitleri
    • Arginine Direnç/Mucizevi Yağ
    • 520 ml

    Aşure malzeme çeşitleri

    Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası
    • 21 x 17 x 10 cm beslenme çantası
    • 38 x 29 x 13,5 cm okul çantası
    • Sırt ve omuz destekli
    • 2 bölmeli
    • Suluk bölmeli
    • Barbie, Enchantimals, Avengers, Transformers, Hot Wheels

    Desenli Okul Çantası
    • 40 x 30 x 14 cm
    • Sırt ve omuz destekli
    • İç kısım lastikli bölme
    • Ön cepli

    A5 Defter

    •Tel Dikişli
    •Desenli
    •Kareli/Çizgili
    •80 Yaprak

    Visuclick Uçlu Kalem
    •0,7
    •2B 24 uç

    Kurşun Kalem Seti
    •2 Kurşun Kalem
    •1 Kırmızı kalem
    •Silgi
    •Kalemtıraş

    Suluboya Fırçası 4'lü
    •2,4,6,8 numara

    Çalışma Sandalyesi
    • Fileli sırtlık
    • Süngerli oturma alanı
    • Yüksekli ayarlı
    • Kol dayama alanı
    • 48 cm oturma genişliği
    • 46 cm derinlik
    • 48 cm sırt genişliği
    • 49 cm sırt yüksekliği
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel katalog 19-25 Ağustos! ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta hangi indirimler var?
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