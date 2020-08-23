ŞOK aktüel katalog 19-25 Ağustos! ŞOK aktüel ürün kataloğunda bu hafta hangi indirimler var?

Şok aktüel ürün kataloğu her hafta merakla takip ediliyor. Bu hafta yine birbirinden çeşitli ürünler var, özellikle kozmetik fırsatları oldukça ilgi görüyor. ŞOK aktüel katalog 19-25 Ağustos'ta kozmetiğin yanı sıra gıda, kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, kuruyemiş, baharat ve baklagiller, aşurelik kase, çelik tencere, okul çantası, defteri gibi daha pek çok okul malzemeleri bu hafta indirimde. İşte güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU