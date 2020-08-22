Son viraja girildi! Milyonların gözü görüşülecek taleplerde! Flaş gelişme gerçekleşirse...

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı için geri sayım sürüyor. Toplantıdan çıkacak kararları bekleyen vatandaşlar hangi taleplerin görüşüleceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, Kamu Personeli Danışma Kurulu'na taşınıyor. Milyonlarca emekli şimdi görüşülecek kararları merak etmeye başladı. Taleplerin sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi beklentiler arasında yer alıyor. İşte milyonları ilgilendiren 5 talep...

5 TALEP GÜNDEME GELİYOR

Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talebin KPDK gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.

Talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor.