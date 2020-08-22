400 bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Bekçi alımında ikamet şartı var mı? Alımlar hangi illerden olacak?

Bekçi alımında ikamet şartı var mı? 400 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Her yıl yapılan bekçi alımları duyurularına büyük ilgi gösteriliyor. Devlet kadrolarında bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar şartları merak ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı (PA) üzerinden yayımlanan son duyuruda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. En çok merak edilen sorulardan birisi de bekçi alımında ikamet şartı var mı oldu. Farklı illerden başvuru yapacak kişiler bu şartın olup olmadığını merak ediyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde…

BEKÇİ ALIMI İKAMET ŞARTI VAR MI?

Duyuruya bakıldığında alımların sadece İstanbul için yapılacağı görülüyor. Daha önce yayımlanan bekçi alımı ilanlarında ikamet şartı aranmıştı. İkamet şartı şu şekilde ifade edilmişti:

"Alım yapılacak ve adayların başvuru yapacağı il için il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak ve bunu ikametgah belgesi ile belgelemek,"