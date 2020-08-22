400 bekçi alımı başvuru şartları açıklandı mı? Bekçi alımında ikamet şartı var mı? Alımlar hangi illerden olacak?

Bekçi alımında ikamet şartı var mı? 400 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Her yıl yapılan bekçi alımları duyurularına büyük ilgi gösteriliyor. Devlet kadrolarında bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar şartları merak ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı (PA) üzerinden yayımlanan son duyuruda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. En çok merak edilen sorulardan birisi de bekçi alımında ikamet şartı var mı oldu. Farklı illerden başvuru yapacak kişiler bu şartın olup olmadığını merak ediyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde…
BEKÇİ ALIMI İKAMET ŞARTI VAR MI?
Duyuruya bakıldığında alımların sadece İstanbul için yapılacağı görülüyor. Daha önce yayımlanan bekçi alımı ilanlarında ikamet şartı aranmıştı. İkamet şartı şu şekilde ifade edilmişti:
"Alım yapılacak ve adayların başvuru yapacağı il için il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak ve bunu ikametgah belgesi ile belgelemek,"
POLİS AKADEMİSİ DUYURUSU
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
2020 yılı 400 bekçi alımı için başvuru kılavuzu yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda bekçi alımlarında aranan şartlar şunlardı:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,