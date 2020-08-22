KPSS şartı olmadan 150 işçi alımı! TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir? TEİAŞ bünyesine KPSS şartı olmadan 150 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Başvuru dönemi sonrası yapılacak kura töreninin ardından adaylar mülakata çağrılacak. İşte, TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TEİAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TEİAŞ'nin 42 il için yayımladığı ilana başvurular 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.