Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar" dedi.





Her başarının ardında, her umut yolculuğunun ilk adımında ve güneşin her doğuşunda büyük bir "İNANÇ" var.



Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar.



9 KUYU... Dile kolay...⛏🚢🇹🇷#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/yRrunMpNjV