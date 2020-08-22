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    • 22.08.2020 15:14
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    • 22.08.2020 15:14
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    Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımı

    Son dakika haberine göre, ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar" dedi.

    Bakan Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımı

    ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar" dedi.


    , Twitter'daki hesabından 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin bugüne kadar açtığı kuyuları paylaşımında kronolojik olarak anlattı. Dönmez mesajında, "Her başarının ardında, her umut yolculuğunun ilk adımında ve güneşin her doğuşunda büyük bir inanç var. Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar. 9 kuyu, dile kolay" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den '9 kuyu' paylaşımı
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