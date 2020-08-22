Araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar? Türkiye genelinde trafiğe çıkan araçların her yıl TÜVTÜRK tarafından muayeneden geçirilmesi gerekiyor. 2020 yılı araç muayene ücretleri araçların tipine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Peki, araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar? İşte, aracınıza göre ödemeniz gereken muayene ücreti!
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE İNDİRİM TALEBİ!
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını ve muayene ücretlerinin indirilmesi gerektiğini belirtti. İşte TESK Başkanı Palandöken'in yaptığı açıklama;
"Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, dolmuş, servis araçı, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydır kontak açmadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri daha makul seviyelere çekilmeli"
Ayrıca Palandöken şu ifadelere yer verdi;
"Ülkemizde trafiğe kayıtlı 23.5 milyon araç var. Pandemi döneminde araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020 tarihine kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldı. Bu karar olumlu ancak tek başına yeterli değil. K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini 1 aydan fazla geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı ve muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli"
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2020
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 174,64 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 342,20 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 462,56 TL
MUAYENE ŞARTLARI NELERDİR?
Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir.
Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.
ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?
Araç muayenesi TÜVTÜRK aracılığıyla yapılır. Randevu yöntemi ile çalışan bu kurumda sıra almak gerekir. Bunun için iki farklı yol vardır. TÜVTÜRK ücretsiz randevu hattı olan 0850 222 88 88 nolu telefondan veya www.tuvturk.com.tr adresinden araç muayene randevusu alınabilir.
ARAÇ MUAYENESİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Araç muayenesinin sıklığı, farklı araçlara göre değişiklik gösteriyor: Binek otomobil, resmi otomobil ve bu araçların römorkları ilk 3 yaş sonrasında her 2 yılda bir muayene edilir. Lastik tekerlekli traktörler ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilir. Diğer motorlu araçlar sınıfında yer alan taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar ve römorkları ilk 1 yaş sonrasında yılda bir kez muayene edilir. Motosiklet vb. iki ya da üç tekerlekli araçlar ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir kez araç muayenesinden geçer.
2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.
Fiyatlara KDV dahildir.
Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.
Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,
Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,
Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.
Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.
TÜVTÜRK RANDEVU ALMA İŞLEMİ!
Tüvtürk'ten randevu alınmadan önce gerekli evrakların toparlanması gerekmektedir. Tüvtürk'e randevu alarak gitmek orada beklemeyi önler ve işlemleriniz hızlıca yapılır Aracı muayeneye götürmeden önce aracın ödenmemiş vergisi olmadığından emin olunuz. Randevuya gitmeden evvel aşağıda yer alan belgelerin hazır edilmesi gereklidir.
Araç ruhsatı (trafik tescil belgesi)
Sigorta poliçesi
Kimlik belgesi
Egzoz emisyon ölçüm ruhsatı
Araç LPG'li ise LPG ruhsatı
ARAÇ MUAYENE RANDEVU SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?
TÜVTÜRK'ten randevu almak için TÜVTÜRK intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra E-Devlet üzerinden de randevu almak mümkündür. Üçüncü bir yol olarak 850 222 88 88 nolu telefondan da randevu alınabilmektedir.
https://reservation.tuvturk.com.tr/web.ui/Index.aspx adresine giriş yaptıktan sonra araçla ilgili plaka no, ruhsat seri no ve şehir bilgilerini doldurun. Araç muayene çeşidini seçtikten sonra randevu gününü seçebilirsiniz.
TÜVTÜRK RANDEVU İPTALİ NASIL YAPILIR?
https://www.tuvturk.com.tr/ adresine giriş yaparak araçla ilgili plaka no, ruhsat seri no ve şehir bilgilerini girin. Ardından Soyasınızı girerek devam seçeneğine basın. Ekranda çıkan güncelle seçeneği ile randevu gününü değiştirebilir ya da iptal et seçeneği ile randevunuzu iptal edebilirsiniz.