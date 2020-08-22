Araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar? Türkiye genelinde trafiğe çıkan araçların her yıl TÜVTÜRK tarafından muayeneden geçirilmesi gerekiyor. 2020 yılı araç muayene ücretleri araçların tipine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Peki, araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar? İşte, aracınıza göre ödemeniz gereken muayene ücreti!

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE İNDİRİM TALEBİ!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını ve muayene ücretlerinin indirilmesi gerektiğini belirtti. İşte TESK Başkanı Palandöken'in yaptığı açıklama;

"Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, dolmuş, servis araçı, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirlerarası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydır kontak açmadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri daha makul seviyelere çekilmeli"