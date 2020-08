Araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar?

ARAÇ MUAYENESİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Araç muayenesinin sıklığı, farklı araçlara göre değişiklik gösteriyor: Binek otomobil, resmi otomobil ve bu araçların römorkları ilk 3 yaş sonrasında her 2 yılda bir muayene edilir. Lastik tekerlekli traktörler ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 3 yılda bir muayene edilir. Diğer motorlu araçlar sınıfında yer alan taksi, kamyon, otobüs vb. ticari araçlar ve römorkları ilk 1 yaş sonrasında yılda bir kez muayene edilir. Motosiklet vb. iki ya da üç tekerlekli araçlar ve römorkları ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir kez araç muayenesinden geçer.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Fiyatlara KDV dahildir.

Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,

Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,

Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.