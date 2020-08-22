Hisse senedi almak zor bir şey değil. Asıl zorlu olan, doğru şirketleri seçmek. Uzmanlar, hisse senedi seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:analiz edin, faaliyet raporlarını ve mali tablolarını okuyun. Faaliyet raporu ve mali tablolardan incelenebilecek birkaç kritik başlık şöyle: Satış büyümesi,çalışan sayısı ve maaş artışı, nakit, nakite çevrilebilir varlıklar,döviz riskleri, temettü sıklığı ve temettü verimi artışı.yapısını iyi analiz edin.özel durum açıklamalarını iyi okuyun,fırsatlar olabilir.analizini iyi yapın, büyümekte olan sektörlerin,analiz yapsanız bile teknik analiz kullanın, böylelikledaha iyi ayarlayabilirsiniz.işin içineolduğunca katmamaya çalışın. Bir markayı sevmek, markanın iyi hizmet verdiğine inanmak iyidir, ancak her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir.stratejinizi mutlaka belirleyin. Hangi durumlardaönceden karar verin.dibe geldiyse bir sebebi vardır. Önce sebebini öğrenin, sonra işlem yapın.hissenin kendini ikiye katlama sıklığına ve trendine dikkat edin.dağıtın.değişiklikleri, reformları iyi araştırın. Reformlar şirket kârlılıklarında büyük değişikliklere sebep olabilir.yeterlilik rasyolarına dikkat edin. Kısa dönemdezorlanacak şirketlerden kaçının.ürünlerini/hizmetlerini test etmiş olun. Test etmediyseniz bile müşterilerinin yorumlarını okuyun, analiz edin.