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    • Ekonomi
    • 22.08.2020 Gazete
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    yatırımında doğru hisse senedi i önemli: Şirketi iyi tanıyın

    yatırımında doğru hisse senedi inin önemine dikkat çeken uzmanlar, ‘Hem şirketi hem sektörü iyi araştırın’ dedi. Püf noktaları tek tek açıkladı.

    Şirketi iyi tanıyın
    Hisse senedi almak zor bir şey değil. Asıl zorlu olan, doğru şirketleri seçmek. Uzmanlar, hisse senedi seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

    Hissenizi analiz edin, faaliyet raporlarını ve mali tablolarını okuyun. Faaliyet raporu ve mali tablolardan incelenebilecek birkaç kritik başlık şöyle: Satış büyümesi, kâr büyümesi, çalışan sayısı ve maaş artışı, nakit, nakite çevrilebilir varlıklar, uzun ve kısa vadeli borçlar, döviz riskleri, temettü sıklığı ve temettü verimi artışı.

    Ortaklık yapısını iyi analiz edin.

    Şirketin özel durum açıklamalarını iyi okuyun, satır aralarında büyük riskler, fırsatlar olabilir.

    Sektör analizini iyi yapın, büyümekte olan sektörlerin, şirket büyümelerine de katkısı büyüktür.

    Temel analiz yapsanız bile teknik analiz kullanın, böylelikle zamanı daha iyi ayarlayabilirsiniz.

    Alım-satımlarınızda duygularınızı işin içine mümkün olduğunca katmamaya çalışın. Bir markayı sevmek, markanın iyi hizmet verdiğine inanmak iyidir, ancak her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir.

    Çıkış stratejinizi mutlaka belirleyin. Hangi durumlarda hisseyi satacağınıza önceden karar verin.



    Hisse dibe geldiyse bir sebebi vardır. Önce sebebini öğrenin, sonra işlem yapın.

    Alacağınız hissenin kendini ikiye katlama sıklığına ve trendine dikkat edin.

    Riski dağıtın.

    Sektördeki değişiklikleri, reformları iyi araştırın. Reformlar şirket kârlılıklarında büyük değişikliklere sebep olabilir.

    Sermaye yeterlilik rasyolarına dikkat edin. Kısa dönemde borç ödemelerinde zorlanacak şirketlerden kaçının.

    Şirketin ürünlerini/hizmetlerini test etmiş olun. Test etmediyseniz bile müşterilerinin yorumlarını okuyun, analiz edin.

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