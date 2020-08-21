Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi kaç metreküp? Türkiye doğalgaz tüketimi ne kadar? Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgazın, Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde kaçını karşılayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye doğalgaz tüketimi ne kadar? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi kaç metreküp? İşte yanıtı…

1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:

Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL