Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi kaç metreküp? Türkiye doğalgaz tüketimi ne kadar? Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgazın, Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yüzde kaçını karşılayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye doğalgaz tüketimi ne kadar? Türkiye yıllık doğalgaz tüketimi kaç metreküp? İşte yanıtı…
1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:
Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir
1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL
TÜRKİYE DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.
TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?
Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.
2019 doğal gaz tüketim miktarı:
46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı:
50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı:
53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı:
49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı:
47.9 milyar metreküp.
TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.
TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER
Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37'lik pay ise ithal ediliyor.