İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Sayın Cumhurbaşkanım; zatıalinizi ve aziz milletimizi Fatih Sondaj gemisinden selamlıyorum. Bugün çok önemli bir gün. Türkiyemiz için, milletimiz için tarihi dönüm noktalarında olacak bir günün heyecanını yaşıyoruz.

"81 İLİMİZDE DOĞAL GAZ VAR, ARTIK KENDİ GAZIMIZI KULLANACAĞIZ"

Bir anektodla sözlerime başlamak istiyoruz. Bakanlık görevini sayın Albayrak'tan aldığım gün aramızda şöyle bir görüşme gerçekleşmişti. Tüm şehirlerimize doğal gazı götürdüğümüzü ifade etmiştim. Bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 60 milyon vatandaş doğal gaza erişmiş durumda. Yeni dönemde odaklanacağımız esas konunun doğal gaz ve petrol arama olacağını ifade etmiştim. Siz de kolaylık dilemiştiniz.

FATİH GEMİSİNİ UĞURLARKEN "ELİNİ ÇABUK TUT" DEMİŞTİNİZ

Fatih sondaj gemisini 2018'de Antalya'ya göndermeden önce şöyle bir diyalog gerçekleşmişti aramızda. "Desteğiniz bizim için çok önemli. İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu" deyince, "Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih" demiştiniz.