



İç piyasada ise, gram altın 456 lira, çeyrek altın 751 liraya, Cumhuriyet altını da 2,990 liradan satılıyor.

İş Yatırım'ın, emtia vadeli kontratları analizinde dolar endeksinin önceki iki seansta 92 seviyesini aşağı yönlü kıramaması sonrası, doların Perşembe günü yön konusunda kararsız bir seans geçirdiğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Spot altın dün yaşadığı sert satış sonrası 1,925 dolar seviyesine kadar çekilirken bugün, Asya seansında gelen alımlarla 1,955 dolara kadar yükseldi.

"Gelen satışlar sonrası 1,925 dolar seviyesini bir kaç kez test eden altın,

ABD'de açıklanan verilerin zayıf olması sonrası tekrar 1,950 dolara hareket ederek günü kazanımla noktaladı.

"Son dönemde düşük oynaklık gösteren petrol kontratları Perşembe günü genelinde de benzer seyir izledi.

"Açılışı 43 dolar düzeyinin hemen altında yapan Ekim vade Batı Teksas hafif petrol kontratı ABD açılışına kadar 42.60-42.80 dolar bandında işlem gördü.

"Hem ABD'de zayıf ekonomik veriler, hem de OPEC+ üyelerinin talep toparlanmasına ilişkin olumsuz beklentileri petrol fiyatlarında sert satışa neden olarak 41.60 dolara düşüşe etki etti.

"Kısa sürede toparlanan kıymetler günü 42.80 seviyesinde noktaladı."