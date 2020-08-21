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    • Ekonomi
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    • 21.08.2020 09:06
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    Son dakika: Kararı 'de yayımlandı! zedenin sı 3 ay ertelenecek

    Son dakika haberine göre, 2020'de ve 'da meydana gelen den etkilenen vatandaşların elektrik ve larını erteleyen Kararı 'de yayımlandı. Kararın resmileşmesiyle birlikte depremden etkilenenlerin Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura ödemeleri 3 ay boyunca ertelenecek.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Fatura ödemeleri 3 ay ertelenecek

    Türkiye imzasıyla yayımlanan karar, 'ta ve 'da meydana gelen in hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alındı.

    Karara göre, depremde zarar görenlerin, 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenecek.

    Karar, deprem nedeniyle iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsıyor.

    Ekli "Elazığ ve Malatya'da Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertlenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayısı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un ek 13'üncü maddesi gereğince verildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Depremzedenin faturası 3 ay ertelenecek
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