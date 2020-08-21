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    • Ekonomi
    • 21.08.2020 12:07
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    • 21.08.2020 12:07
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    Son dakika: Avrupa tarihinin en kötüsünü yaşıyor! resmen başladı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için kamusal kısıtlamaların getirildiği bu Avrupa ekonomileri rekor yaşadı.

    Avrupa tarihinin en kötüsünü yaşıyor! Kriz resmen başladı

    Geçen yıldan devralınan küresel ticarete yönelik endişeler, belirsizlikler, Brexit ve dünya ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle istenilen toparlanmayı yakalayamayan Avrupa'da, koronavirüs salgınıyla ekonomiler ikinci çeyrekte önemli ölçüde küçüldü.

    Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ve işletmelerin geçici olarak kapatılması gibi önlemler, Avrupa ülkelerinde 'nin önemli ölçüde sına neden oldu.

    AA muhirinin Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) derlediği verilere göre, zincirlenmiş hacim endeksi ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2019'un aynı dönemine kıyasla 27 üyeli AB ve 19 üyeli Avro 'nde sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 14,1 küçüldü.

    Söz konusu dönemde neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin ekonomisi daralırken, en fazla küçülme yüzde 22,1 ile İspanya ve yüzde 19 ile Fransa'da oldu. İtalya'da GSYH, yüzde 17,3 ve Portekiz'de yüzde 16,3 azaldı.

    EN AZ DARALMA LİTVANYA'DA

    Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya da daralan ekonomiler arasında yer aldı. Ülkede GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 11,7 düşüş kaydetti.

    Yılın ikinci çeyreğinde Belçika yüzde 14,5, yüzde 13,5, yüzde 13,3, Romanya yüzde 10,5 ve Polonya yüzde 7,9 küçüldü.

    Avrupa ülkeleri arasında den en az etkilenen ülke ise ikinci çeyrekte ekonomisi yüzde 3,7 daralan Litvanya oldu.

    ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE TOPARLANMA BEKLENİYOR

    Ekonomistler, salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesiyle birçok ekonomik faaliyetin yasal olarak yeniden başlaması sonucu Avrupa ekonomilerinde üçüncü çeyrekte önemli bir toparlanma öngörüyor.

    Son haftalarda avronun dolar karşısında değer kazanarak 2 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekerken, uzmanlar, Avro Bölgesi'nde ülkelerin borçlanma maliyetlerinin şu ana kadar ECB'nin agresif devlet tahvili alımlarıyla kontrol altında tutulduğunu vurguluyor.

    Uzmanlar, bu desteğin geçici olduğu konusunda da uyarılarda bulunuyor.

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