Esham nedir? Esham ne demek? İşte Esham sistemi hakkında merak edilenler!

Esham ne demek? Esham nedir? Esham sistemi son günlerde sık sık karşımıza çıkan bir terim oluyor. Ekonomik sistemlerden birisi olan esham ne demek? Esham nedir? Osmanlı döneminde pay ve gelir ortaklığı senetlerini ifade eden esham sistemi I. Abdülhamid döneminde uygulanmaya başlanmıştı.

ESHAM NEDİR?

Esham usulü, Osmanlı Devleti zamanında görülen bir iç borçlanma çeşididir. Devletin ekonomik yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle oluşan para ihtiyacını gidermek için III. Mustafa zamanında çıkarılmış ve I.Abdülhamit döneminde uygulanmaya başlamıştır.