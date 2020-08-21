Taşeron, 4-D ve kamu çalışanlarına ek ödeme var mı? Kamu çalışanlarına ek ödeme olacak mı?

Kamu çalışanlarına ek ödeme olacak mı? Taşeron, 4-D ve kamu işçilerine ek ödeme var mı? Kamuda görev yapan yüzbinlerce çalışan, maaş zammı ve ek ödeme açıklamalarını yakından takip ediyor. Yılın belirli dönemlerinde çalışanlara ek ödeme veriliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından, taşeron ve 4-D kadrosunda bulunan kamu çalışanları, bu ödemeden faydalanıp faydalanmayacaklarını araştırmaya başladı.
KAMU ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME OLACAK MI?
Kamuda taşeron ve 4-D'li çalışanlar için herhangi bir ek ödeme açıklaması bulunmuyor. Bakan Koca'nın açıklaması yalnızca sağlık çalışanlarını kapsıyor. Bu durumda hastanelerde çalışan temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve diğer işçiler ek ödeme alamayacak.
SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME NE ZAMAN?
Bakan Koca yaptığı açıklamada ek ödemelerin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini duyurdu.
KİMLER EK ÖDEME ALABİLECEK?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Koca, "Özellikle Kovid'li hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor."
AİLE HEKİMLERİ EK ÖDEME ALACAK MI?
Aile hekimlerinin de bu dönemde özverili çalıştığına dikkati çeken Koca, Kovidli hastaların semptom takibi için sürekli devrede olduklarını aktardı. Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovidli hasta takibi esas alınarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum." diye konuştu.