Taşeron, 4-D ve kamu çalışanlarına ek ödeme var mı? Kamu çalışanlarına ek ödeme olacak mı?

Kamu çalışanlarına ek ödeme olacak mı? Taşeron, 4-D ve kamu işçilerine ek ödeme var mı? Kamuda görev yapan yüzbinlerce çalışan, maaş zammı ve ek ödeme açıklamalarını yakından takip ediyor. Yılın belirli dönemlerinde çalışanlara ek ödeme veriliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık çalışanlarına ek ödeme verileceği duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından, taşeron ve 4-D kadrosunda bulunan kamu çalışanları, bu ödemeden faydalanıp faydalanmayacaklarını araştırmaya başladı.

KAMU ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME OLACAK MI?

Kamuda taşeron ve 4-D'li çalışanlar için herhangi bir ek ödeme açıklaması bulunmuyor. Bakan Koca'nın açıklaması yalnızca sağlık çalışanlarını kapsıyor. Bu durumda hastanelerde çalışan temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve diğer işçiler ek ödeme alamayacak.