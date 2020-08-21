Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasıyla ilgili "Bugün yine bir Ağustos ayında, enerji alanında hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi ve savunma sanayii de tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı." açıklamasında bulundu.

Albayrak, "Bugün burada ifade edilen keşif, 83 milyonun. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya vatandaşlarımızın her birinin sevinç yaşayacağı büyük bir adım atılıyor. Bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra şunu ifade edebilirim ki, mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminde cari açık konusunu artık kaldırdığımız; çünkü ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye." dedi.

İŞTE FATİH SONDAJ GEMİSİ'NİN HİKAYESİ: ANTALYA'DAN YOLA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' 28 Mayıs 2018'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle Antalya'dan yola çıkmıştı. Gemiye güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konmuştu.

"YENİ BİR MİLADA TANIK OLUYORUZ"



Törende konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali erli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" demişti.

2,600 METRE DERİNLİKTE



Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu. İkinci sondaj gemisi olan Yavuz da Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıktı. Temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.

10 ÜLKE ARASINA GİRDİK

'Fatih' ve 'Yavuz' ile yürütülen derin sondaj çalışmalarına Kanuni, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis isimli sismik gemiler de eşlik etti. Türkiye sondaj tarafında satın aldığı gemiler ve attığı adımlarla çok kısa süre içerisinde derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi.

9 DERİN SONDAJ YAPILDI

Yapılan arama faaliyetlerinde bu zamana kadar 9 adet derin deniz sondajı gerçekleştirilirken yapılan arama faaliyetlerinin sonuncusunda Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemisi 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda başladığı sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaştı.

2023'DE KULLANIMDA

Test ve analiz aşamaları tamamlanan rezervin denizden çıkarılması için gerekli olan platformların yakında kurulması planlanırken, cari açığı da ciddi anlamda etkileyecek keşiften elde edilecek doğal gazın 2023 yılına kadar denizden çıkarılıp kullanıma sunulması bekleniyor.

İŞTE FATİH'İN MÜTHİŞ ÖZELLİKLERİ



Dünyada yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemi arasına giren Fatih sondaj gemisinin uzunluğu neredeyse Eyfel Kulesi kadar. 12 bin 200 metre derinlikte ve yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip Fatih sondaj gemisinin sondaj kulesi uzunluğu 64 metre. İki kulesi toplamda 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip gemi, 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalabiliyor.