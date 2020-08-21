İngiliz yayın kuruluşu BBC ise İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin The New York Times gazetesi de haberi manşetlerine taşıyan basın kuruluşlarından oldu. Haberde Erdoğan'ın 'yeni bir dönem' sözlerine vurgu yapıldı.