Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 456,9 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 456,20 liradan tamamladı. İşte 21 Ağustos anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|455,80
|456,00
|456,00
|456,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.004,00
|3.025,00
|3.006,00
|3.027,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|416,00
|420,00
|416,00
|420,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.935,00
|2.955,00
|2.938,00
|2.958,00
|Yarım Ziynet
|1.468,00
|1.478,00
|1.469,00
|1.479,00
|Çeyrek Ziynet
|734,00
|739,00
|735,00
|740,00
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,19, dolar/TL yüzde 0,38, avro/TL yüzde 0,93 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 kayıpla 456,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3.027,00 liraya düştü. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 740,00 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 değer kaybederek 7,3450 liraya, avro da yüzde 0,93 azalışla 8,6360 liraya düştü.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 artışla 456,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 456,20 liradan işlem gördü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.44 düşüşle 45.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.40 düşüşle 42.15 dolar,
- altın yüzde 0.65 düşüşle 1,933.96 dolar,
- gümüş yüzde 2.53 düşüşle 26.54 dolar,
- bakır yüzde 1.15 düşüşle 6,613.00 dolar,
- platin yüzde 1.59 düşüşle 906.31 dolar,
- paladyum yüzde 0.04 artışla 2,182.35 dolar düzeyindeydi.