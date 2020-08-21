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    • Ekonomi
    • 21.08.2020 15:45
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    • 21.08.2020 15:45
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    ne kadar kaç dolar? kaç TL?

    ne kadar? ne kadar kaç TL kaç dolar? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulmasının ardından gözler doğalgaz metreküp fiyatına çevrildi. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? İşte, doğalgaz metreküp fiyatı hakkında merak edilen bilgiler!

    Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz kaç TL?

    Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğalgaz kaç TL kaç dolar? Başkan Erdoğan tarafından Türkiye'ye müjdeli haber verildi ve Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu açıklandı. Peki, doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? Doğalgazın metreküp fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı.

    DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?

    Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.

    Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.

    EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.

    Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.

    1 METREKÜP (M3) DOĞAL GAZ KAÇ TL?

    KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)

    Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı(metreküp)

    Alış Fiyatı

    (1)

    ÖTV

    (2)

    Sistem Kullanım Bedeli

    (3)

    Satış Fiyatı

    Satış Fiyatı

    (KDV Hariç)

    (1+2+3)

    (KDV Dahil)

    0-100,000

    1,251652

    0,023000

    0,171539

    1,446191

    1,706505

    100,000 -1,000,000

    1,251652

    0,023000

    0,083739

    1,358391

    1,602901

    1,000,000 - 10,000,000

    1,251652

    0,023000

    0,043397

    1,318049

    1,555298

    10,000,000 -100,000,000

    1,251652

    0,023000

    0,014372

    1,289024

    1,521048

    100,000,000 üzeri

    1,251652

    0,023000

    0,007434
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