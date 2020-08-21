Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz kaç TL?

Doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğalgaz kaç TL kaç dolar? Başkan Erdoğan tarafından Türkiye'ye müjdeli haber verildi ve Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu açıklandı. Peki, doğalgaz metreküp fiyatı ne kadar? Doğalgazın metreküp fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı.

DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?

Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.