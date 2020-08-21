Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 21 Ağustos CANLI dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3370 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6850 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 21 Ağustos CANLI dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,50 değer kaybıyla günü 1.109,88 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,48 ile elektrik oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla üç gündür dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün enerji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 1.141,32 puana kadar yükseldi. Kapanışa yakın kar satışları ile kazançlarını geri veren borsa günü yüzde 1,50 azalışla 1.109,88 puandan tamamladı.
Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirirken, Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." ifadelerini kullandı.
Analistler, akşam saatlerinde yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 367 puanda bulunuyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artarak 12.874 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 6.998 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 4.923 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19.797 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.995 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1842 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında 1. faz ticaret anlaşmasına ilişkin gidişatın görüşülmesi için tarafların ilerleyen günlerde bir araya geleceğinin duyurulması sonrası pay piyasalarında küresel ölçekte alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini bildirdi.
Bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak öncü imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade etti.