Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 21 Ağustos CANLI dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,6500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6520 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3370 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6850 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 21 Ağustos CANLI dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?