21 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller, ayın ortalarında aylık alan vatandaşlar tarafından merakla araştıırlıyor. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, 21 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet-SMS evde bakım aylığı sorgulama işlemi

21 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Karabük

Aksaray

Zonguldak

Konya

Manisa

Şanlıurfa

Kars

Erzurum

Tekirdağ

İstanbul

Tokat