Enerji ekonomisi uzmanı Prof. Levent Aydın'ın değerlendirmeleri şöyle:

Türkiye'nin Karadeniz'de veya Akdeniz'de keşfedeceği ciddi bir doğal gaz rezervi, Türkiye'nin bu konudaki ulusal ve uluslararası konumunu ve buna bağlı olarak da enerji politikalarını doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla Böyle bir rezervin bulunması ve buna bağlı üretim Türkiye ekonomisi ve politikaları üzerinde birden fazla ciddi etkiler oluşturması kaçınılmaz.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ VE KNOW-HOW"

Şöyle ki:

*Doğal gaz ithalatımızı dolar üzerinden yapıyoruz. Genel olarak ekonominin önemli kırılgan noktalarından biri de dolar. Dolayısıyla Türkiye doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabilecek duruma geldiğinde daha az dolar harcayıp, daha az ithalat yapılacağı için dışarıya bağımlılık azalacak ve dolar kuru üzerinde Türkiye'nin riski de düşecek.