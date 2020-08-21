Doğalgaz fiyatı ucuzlayacak mı? Doğalgaz ne zaman kaç yılında çıkarılacak? Türkiye'nin nefesini tutup merakla beklediği haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan son dakika açıklamasında Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu söyledi. Peki, doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Doğalgaz fiyatı ucuzlayacak mı?
DOĞALGAZ NE ZAMAN ÇIKARILACAK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını kullanıma sunmaktır. Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz." sözlerini kullandı.
DOĞALGAZ FİYATI NE KADAR?
Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.
Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.
EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.
Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.
1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:
Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir
1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL
TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.
TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?
Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.
2019 doğal gaz tüketim miktarı:
46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı:
50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı:
53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı:
49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı:
47.9 milyar metreküp.
TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ KAÇ DOLAR?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğal gaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye'nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor.
TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ BULUNAN İLLER
Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63'üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99