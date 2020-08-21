Geçtiğimiz yılın son günlerinde asgari ücret ve asgari geçim indirimine dair tüm merak edilenler alınan kararın ardından açıklanmıştı. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiği duyurulmuştu. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Peki, asgari geçim indirimi ne kadar oldu? İşte evli, bekar, 1-2-3 çocuklu çalışan AGİ ödeme tutarları

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

Evli, eşi çalışan 220,62 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL