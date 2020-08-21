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    • Ekonomi
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    • 21.08.2020 20:37
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    Avrupa ları zayıf ekonomik veriler nedeniyle günü le kapattı

    Avrupa ları, Avrupa Birliğinden () gelen zayıf ekonomik veriler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle günü le tamamladı. İşte Avrupa'nın başat ülkelerinin borsa endeksleri...

    Avrupa borsalarında kötü kapanış

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 azalarak 365,09 puandan kapandı.

    'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 4.896,33 puana geriledi.

    'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,51 le 12.764,80 seviyesinden kapandı.

    'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,19'luk düşüşle 6.001,89 seviyesinden tamamladı.

    'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 değer kaybederek 19.695,43 puana geriledi.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.27 itibarıyla yüzde 0,009 düşerek 1,176 seviyelerinde işlem gördü.

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