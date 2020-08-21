320 milyar metreküp doğalgaz kaç TL? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? Karadeniz'de doğalgaz müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından doğalgaz fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, 320 milyar metreküp doğalgaz kaç TL? 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:

Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL