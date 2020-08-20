TOKİ'den 120 ay vade, yüzde 25 peşinat ve 415 TL taksitle ev imkanı! Türkiye genelinde yüzbinlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ'nin yeni projesi duyuruldu. 9 ilde satılacak toplam 400 konut çekilişsiz kurasız şekilde sahibini bulacak. 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olunabilecek. Peki, TOKİ konut fiyatları ne kadar olacak? İşte, çekiliş ve kura olmadan TOKİ evleri başvuru şartları ve fiyat bilgisi…

120 AYA KADAR VADE

Alıcılar, açık satışın başladığı gündü yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar kabul edilecek.