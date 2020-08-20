



BIST 100 endeksi 1.124,71 puanla 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 7,2131'e kadar gerileyen ve 7,2913'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2960 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasaların odağında bulunan, ABD Merkez Bankası'nın 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları dün akşam yayımlandı. Tutanaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ABD ve yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyet üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilerek, "Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.