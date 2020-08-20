Altın fiyatları son durum: Gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın güne nasıl başladı?

Gram altın ne kadar oldu? Altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları son durum 20 Ağustos günü de araştırılan konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya piyasalarında sık sık zirveleri test eden altın fiyatlarında yeni hareketlilik yaşanıyor. Sık sık iniş çıkış gösteren altın fiyatlarının ne kadar olduğu altına yatırım yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert hareketler görülmüştü.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 741 TL, satış fiyatı 756 TL olarak işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 454 TL, satış fiyatı 458 TL olarak işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1485 TL, satış fiyatı 1515 TL olarak işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3056 TL, satış fiyatı 3087 TL olarak işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI!
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,10 473,30 465,60 465,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.119,00 3.140,00 3.068,00 3.089,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 431,70 435,70 425,00 429,00
Lira(Tam) Ziynet 3.047,00 3.067,00 2.999,00 3.019,00
Yarım Ziynet 1.524,00 1.534,00 1.499,00 1.509,00
Çeyrek Ziynet 762,00 767,00 750,00 755,00
ÜNLÜ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ
Credit Suisse, altın fiyatlarını rekor zirveye iten faktörlerin oluşturduğu "kusursuz fırtına"ya dikkat çekerek, gelecek yıl için altın fiyat tahminini ons başına 2,500 dolara yükseltti.
Banka analisti Fahad Tariq, hazırladığı notta, "Zayıflayan dolar, düşen ABD Hazine tahvil faizleri ve yaygın enflasyon beklentileri, tümü birden, altındaki yükselişi destekleyecek" dedi ve mücevher için altın talebinin de destek sağlayacağını sözlerine ekledi.
Bankanın 2021 için önceki fiyat tahmini ons başına 1,800 dolar seviyesindeydi.
Altın fiyatlarında son dönemde görülen geri çekilmenin bir anlamda beklendiğini söyleyen Tariq, "Altın için orta vadeli görünümümüz yukarı yönlü kalmaya devam ediyor ve ideal bir set oluşturduğu görülen makroekonomik faktörler bunu destekliyor" şeklinde görüş bildirdi.
Credit Suisse, 2020 yılının kalan kısmı için altın fiyatlarının ortalama 2,000 dolar seviyesinde olmasını ve 2022 yılında ise 2021'e göre düşerek 2,200 dolar seviyesine gelmesini bekliyor.
Tariq, bankanın fiyat tahminleri için risklerin beklenenden güçlü ABD ekonomik toparlanması ve Fed'in olası şahin duruşu olabileceğini sözlerine ekledi.