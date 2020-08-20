Sağlıkçılara ek ödeme ne zaman? Aile hekimleri, hemşireler ek ödeme alacak mı?

KİMLER EK ÖDEME ALABİLECEK?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Koca, "Özellikle Kovid'li hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor."