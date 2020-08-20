Sağlıkçılara ek ödeme ne zaman? Aile hekimleri, hemşireler ek ödeme alacak mı? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde aylardır özveriyle çalışan sağlıkçılara destek geliyor. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada müjdeli haberi duyurdu. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağı açıkladı. Peki, bu ödemeden kimler faydalanabilecek? Aile hekimleri ek ödeme alacak mı? İşte detaylar…
SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME NE ZAMAN?
Bakan Koca yaptığı açıklamada ek ödemelerin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini duyurdu.
KİMLER EK ÖDEME ALABİLECEK?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Koca, "Özellikle Kovid'li hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor."
AİLE HEKİMLERİ EK ÖDEME ALACAK MI?
Aile hekimlerinin de bu dönemde özverili çalıştığına dikkati çeken Koca, Kovidli hastaların semptom takibi için sürekli devrede olduklarını aktardı. Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovidli hasta takibi esas alınarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum." diye konuştu.