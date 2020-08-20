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    • Ekonomi
    • 20.08.2020 20:48
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    • 20.08.2020 20:57
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    bu yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü

    bu yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü. 'nın bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

    Rus yılın ilk yarısında küçüldü

    Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede yılın ilk 6 ayında yüzde 4,2 azaldı.

    Söz konusu dönemde, halkın reel harcanabilir gelirleri de yüzde 3,7 düşerken, de yüzde 3,6 küçülme kaydetti.

    Kovid-19 salgını ve fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.

    Rusya tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

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