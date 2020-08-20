Araç almak isteyn binlerce kişi son üç aylık süreçte taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırma yaparak kendisine en uygun teklifi değerlendirmek istiyor. Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli taşıt kredisi kampanyası geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, güncel taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka faizlerde son durum...

TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı taşıt kredisi faiz oranı 0,82'den 1.17'ye yükseltildi. 60 ay vadeli kredide 7 olan araç yaşı 5'e düşürüldü.

Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyasını kaldırmasının ardından en ucuz ve en yüksek kredi veren bankalar belli oldu. Buna göre, en düşük faiz İş Bankası'nda, en yüksek faizli kredi ise HSBC'de yer alıyor.