Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.08.2020 21:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2020 21:02
    ABONE OL

    Araba alacaklar aman dikkat bir anda değişti! Bankaya gittiğinizde şaşkınlık yaşamayın

    Otomobil sahibi olmak isteyenler ndeki son durumu merakla araştırılıyor. Aynı zamanda bankalar tarafından yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. Kamu bankaları tarafından yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" kampanyası sona ermesiyle birlikte güncel taşıt kredi faiz oranları merak ediliyor. Aynı zamanda sıfır ve ikinci el araba fiyatları da merak konusu oluyor.

    Araba alacaklar aman dikkat bir anda değişti!

    Araç almak isteyn binlerce kişi son üç aylık süreçte taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırma yaparak kendisine en uygun teklifi değerlendirmek istiyor. Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli taşıt kredisi kampanyası geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, güncel taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka faizlerde son durum...

    TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

    Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı taşıt kredisi faiz oranı 0,82'den 1.17'ye yükseltildi. 60 ay vadeli kredide 7 olan araç yaşı 5'e düşürüldü.

    Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyasını kaldırmasının ardından en ucuz ve en yüksek kredi veren bankalar belli oldu. Buna göre, en düşük faiz İş Bankası'nda, en yüksek faizli kredi ise HSBC'de yer alıyor.

    İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 0.99
    Aylık ödeme: 2745

    ALTERNATİFBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.03
    Aylık ödeme: 2774

    FİBABANKA TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.13
    Aylık ödeme: 2847

    YAPI KREDİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.15
    Aylık ödeme: 2862

    HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.17
    Aylık ödeme: 2877

    ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.17
    Aylık ödeme: 2877

    VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.17
    Aylık ödeme: 2877

    AKBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.41
    Aylık ödeme: 3059

    QNB FİNANSBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.45
    Aylık ödeme: 3090

    HSBC TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.50
    Aylık ödeme: 3128
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Araba alacaklar aman dikkat bir anda değişti! Bankaya gittiğinizde şaşkınlık yaşamayın
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri