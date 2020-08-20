Altın fiyatları arama motorlarında en çok sorgulanan konulardan birisi oldu. Altın alan veya satan kişiler altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi. 22 ayar bilezik fiyatlarında ibre tersine dönüyor. Altın piyasasında, en düşük 454 bin, en yüksek ise 468 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 düşüşle 459 bin 750 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|465,60
|465,80
|455,80
|456,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.068,00
|3.089,00
|3.004,00
|3.025,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,00
|429,00
|416,00
|420,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.999,00
|3.019,00
|2.935,00
|2.955,00
|Yarım Ziynet
|1.499,00
|1.509,00
|1.468,00
|1.478,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|734,00
|739,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,10 azalışla 456,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 739,00 lira, Cumhuriyet altını 3.025,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,10 düşüşle 456,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 459 BİN 750 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 454 bin, en yüksek ise 468 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 düşüşle 459 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 707 milyon 646 bin 330,05 lira, işlem miktarı ise 3.764 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 753 milyon 946 bin 754,14 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.942,36 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.942,36 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,52 azalarak 459 bin 750 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2900 lira, satışta 7,3193 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3426 lira, satışta 7,3720 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1846, sterlin/dolar paritesi 1,3145, dolar/yen paritesi de 105,93 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,81 azalışla 45,26 dolardan işlem görüyor.