Altın fiyatları arama motorlarında en çok sorgulanan konulardan birisi oldu. Altın alan veya satan kişiler altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi. 22 ayar bilezik fiyatlarında ibre tersine dönüyor. Altın piyasasında, en düşük 454 bin, en yüksek ise 468 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 düşüşle 459 bin 750 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?