Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz doğalgaz, petrol var mı?

Karadeniz doğalgaz petrol var mı? Karadeniz doğalgaz bulundu mu? Karadeniz ve Akdeniz'de enerji kaynaklarının bulunması için çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni iddialar da gündeme geliyor. Sosyal medyada yer alan son iddia ise Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu yönünde oldu. Peki, Karadeniz doğalgaz petrol var mı? Karadeniz doğalgaz bulundu mu?
KARADENİZ DOĞALGAZ BULUNDU MU?
ABD'de yayın yapan Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu iddia etti. Bir diğer yabancı yayın organı Euronews ise Türkiye'nin doğalgaz kaynağı keşfettiğini duyurdu.
DOĞALGAZ NEREDE BULUNDU?
Sosyal medyadaki iddialara göre bulunduğu iddia edilen doğalgaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğunu belirtiliyor. Türkiye'nin bir süredir Kıyıköy yakınlarında doğalgaz araması yaptığı biliniyordu. Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında bir doğalgaz rezervi bulunduğu iddia ediliyor.
Bloomberg bu iddiayı paylaşırken, bulunduğu iddia edilen doğalgazın tam olarak nerede olduğu, derinliği veya çıkarmanın zorluğu gibi konularda bilgi verilmedi.
DOĞU PERİNÇEK'TEN DOĞALGAZ AÇIKLAMASI
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğalgaz kaynağı bulunduğunu iddia etti.
Doğu Perinçek, doğalgazın bulunduğundan haberi olduğunu söyledi.
Perinçek, "Cumayı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım" diye konuştu.
KARADENİZ ÖZELLİKLERİ
Karadeniz, 8.350 kilometre kıyı şeridine sahip, 461.000 km² alan kaplayan (Azak Denizi dahil, Marmara Denizi hariç), en geniş yeri doğudan batıya 1.175 km, en derin noktası 2.210 m olan, Marmara Denizi vasıtasıyla Ege Denizi'ne bağlanan, batıdan doğuya böbrek formunda bir denizdir. Karadeniz üzerinde bulunan önemli liman kentleri Köstence, Mankalya, Burgaz, Varna, Odessa, Sivastopol, Yalta, Kerç, Novorossiysk, Soçi, Sohum, Poti, Batum, Hopa, Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun, Sinop ve Zonguldak'tır.
Büyük beş ırmak Karadeniz'e dökülür: Dinyeper, Dinyester, Don Nehri, Kuban Nehri, bütün doğu ve orta Avrupa'yı kapsayan Tuna. Tuna tek başına her yıl 203 kilometre küp tatlı suyu Karadeniz'e taşır. Bu miktar Kuzey Denizi'ne akan bütün tatlı sulardan fazladır. Türkiye'den ise belli başlı dört ırmak Karadeniz'de sonlanır: Sakarya Nehri, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh (sonuncusunun büyük bölümü Türkiye'de olmasına karşın Gürcistan'da Batum'dan denize dökülür). Bu denize dökülen Avrupa ve Asya akarsularıyla birlikte Karadeniz havzasının alanı denizin kendisinden 5 kat daha geniştir ve yaklaşık 2,2 milyon km²'dir. Karadeniz ve Çevre tuzluluk oranı oldukça fazladır.