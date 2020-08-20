Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz doğalgaz, petrol var mı?

Karadeniz doğalgaz petrol var mı? Karadeniz doğalgaz bulundu mu? Karadeniz ve Akdeniz'de enerji kaynaklarının bulunması için çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni iddialar da gündeme geliyor. Sosyal medyada yer alan son iddia ise Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu yönünde oldu. Peki, Karadeniz doğalgaz petrol var mı? Karadeniz doğalgaz bulundu mu?

KARADENİZ DOĞALGAZ BULUNDU MU?

ABD'de yayın yapan Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu iddia etti. Bir diğer yabancı yayın organı Euronews ise Türkiye'nin doğalgaz kaynağı keşfettiğini duyurdu.