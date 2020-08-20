Hem kurs hem iş! Günlük 90 – ayda 2700 TL en az ilkokul mezunu sigortalı iş sahibi olma şartları nelerdir?

Hem kursa gitmek hem de iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için İŞKUR büyük kolaylık sağlıyor. Milyonlarca kişiye istihdam olanağı sağlayan İŞKUR, düzenlediği kurslarla eğitim imkanı da veriyor. İŞKUR tarafından verilen İEP ve MEK kursları ile günlük 90 TL'ye hem kursa gidebilir, hem de kursu bitirdikten sonra istihdam edilebilirsiniz. İlkokul mezunu kişilerin de başvurabileceği İŞKUR İEP programlarının detayları haberimizde…

Başvuru Şartları

İŞKUR kapsamında açılan programlar arasında yer alan MEK ve İEP bünyesinde kurs görmek isteyen adaylar ilk olarak açılan kurslarda farklı alanlar yönelik hem eğitim almakta hem de adaylar kurs sonunda istihdam edilmektedir. Bu noktada adayların başvuru yapmak için sağlaması gereken şartlar arasında Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, İşverenin aradığı özel şartları taşımak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Emekli olmamak şartları yer almaktadır.