20 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her ay evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. İşte e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama işlemi

20 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Karabük

Aksaray

Zonguldak

Konya

Manisa

Şanlıurfa

Kars

Erzurum

Tekirdağ

İstanbul

Tokat