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    • Ekonomi
    • 20.08.2020 15:48
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    • 20.08.2020 15:48
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    20 Ağustos yatan iller hangileri? e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama işlemi!

    20 Ağustos yatan iller ayın ortalarında aylık alan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

    20 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    20 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her ay evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. İşte e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama işlemi

    20 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Karabük
    Aksaray
    Zonguldak
    Konya
    Manisa
    Şanlıurfa
    Kars
    Erzurum
    Tekirdağ
    İstanbul
    Tokat

    Çanakkale
    Denizli
    Samsun
    Adana
    Bursa
    İzmir
    Muş
    Antalya
    Balıkesir
    Giresun

    Bolu
    Muğla
    Afyonkarahisar
    Ordu
    Uşak
    Diyarbakır
    Bilecik
    Mersin
    Hatay
    Osmaniye
    Sakarya
    Kayseri
    Bayburt
    Trabzon

    2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,61 TL oldu.

    Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

    Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
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    Haberler Ekonomi 20 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama işlemi!
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