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    • Ekonomi
    • 20.08.2020 17:15
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    • 20.08.2020 17:15
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    3 ay ertelemeli imkanı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank

    Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank faiz oranları ne kadar? Araç almak isteyen vatandaşlar, araç fiyatlarını takip ettiği gibi bankaların taşıt kredilerinden faydalanmak istiyor. Ekonomiyi canlandırma amacıyla bankalardan uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi sunuluyor. Kredi şartlarını araştıran vatandaşlar, faiz oranlarını ve vade farklarını hesaplıyor. Taşıt kredisi hesaplama ekranı merak ediliyor. Peki, ne kadar? Son olarak Denizbank’tan yapılan açıklamaya göre, 3 ay taksit ertelemesi yapılabiliyor.

    3 ay ertelemeli taşıt kredisi imkanı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank taşıt kredisi faiz oranları…

    Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Araba almak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişiler araç fiyatlarını sorguluyor. Alacağı arabayı belirleyen kişiler de bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını sorguluyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Denizbank'tan yapılan açıklamada taşıt kredisinde 3 ay taksit ertelemesi imkanı sunulduğu belirtildi. İşte, tüm bankaların taşıt kredisi faiz oranları…

    DENİZBANK'TA 3 AY ERTELEME İMKANI

    Taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çeken bankalardan birisi de Denizbank oldu. Denizbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında sıfır ve ikinci el araçlar için müşterilere finansman desteği veriliyor.

    Denizbank taşıt kredisi kampanyasına göre müşterilere 3 ay ödeme erteleme imkanı da veriliyor. Bugün kredi kullanarak yeni bir araç sahibi olan müşteriler bu kredinin borcunu ise 3 ay sonra başlayacak olan taksitlerle geri ödemeye başlıyorlar.

    TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

    Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı taşıt kredisi faiz oranı 0,82'den 1.17'ye yükseltildi. 60 ay vadeli kredide 7 olan araç yaşı 5'e düşürüldü.

    Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyasını kaldırmasının ardından en ucuz ve en yüksek kredi veren bankalar belli oldu. Buna göre, en düşük faiz İş Bankası'nda, en yüksek faizli kredi ise HSBC'de yer alıyor.

    İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 0.99
    Aylık ödeme: 2745

    ALTERNATİFBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.03
    Aylık ödeme: 2774

    FİBABANKA TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.13
    Aylık ödeme: 2847

    YAPI KREDİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.15
    Aylık ödeme: 2862

    HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.17
    Aylık ödeme: 2877

    ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.17
    Aylık ödeme: 2877

    VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.17
    Aylık ödeme: 2877

    AKBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.41
    Aylık ödeme: 3059

    QNB FİNANSBANK TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.45
    Aylık ödeme: 3090

    HSBC TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 100 bin lira
    Kredi vadesi: 48 ay
    Kredi faizi: 1.50
    Aylık ödeme: 3128
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    Haberler Ekonomi 3 ay ertelemeli taşıt kredisi imkanı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank taşıt kredisi faiz oranları…
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