3 ay ertelemeli taşıt kredisi imkanı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank taşıt kredisi faiz oranları…

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Araba almak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişiler araç fiyatlarını sorguluyor. Alacağı arabayı belirleyen kişiler de bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını sorguluyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Denizbank'tan yapılan açıklamada taşıt kredisinde 3 ay taksit ertelemesi imkanı sunulduğu belirtildi. İşte, tüm bankaların taşıt kredisi faiz oranları…

DENİZBANK'TA 3 AY ERTELEME İMKANI

Taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çeken bankalardan birisi de Denizbank oldu. Denizbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında sıfır ve ikinci el araçlar için müşterilere finansman desteği veriliyor.

Denizbank taşıt kredisi kampanyasına göre müşterilere 3 ay ödeme erteleme imkanı da veriliyor. Bugün kredi kullanarak yeni bir araç sahibi olan müşteriler bu kredinin borcunu ise 3 ay sonra başlayacak olan taksitlerle geri ödemeye başlıyorlar.