3 ay ertelemeli taşıt kredisi imkanı! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank taşıt kredisi faiz oranları…

Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Araba almak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişiler araç fiyatlarını sorguluyor. Alacağı arabayı belirleyen kişiler de bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını sorguluyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Denizbank'tan yapılan açıklamada taşıt kredisinde 3 ay taksit ertelemesi imkanı sunulduğu belirtildi. İşte, tüm bankaların taşıt kredisi faiz oranları…
DENİZBANK'TA 3 AY ERTELEME İMKANI
Taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine çeken bankalardan birisi de Denizbank oldu. Denizbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında sıfır ve ikinci el araçlar için müşterilere finansman desteği veriliyor.
Denizbank taşıt kredisi kampanyasına göre müşterilere 3 ay ödeme erteleme imkanı da veriliyor. Bugün kredi kullanarak yeni bir araç sahibi olan müşteriler bu kredinin borcunu ise 3 ay sonra başlayacak olan taksitlerle geri ödemeye başlıyorlar.
TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı taşıt kredisi faiz oranı 0,82'den 1.17'ye yükseltildi. 60 ay vadeli kredide 7 olan araç yaşı 5'e düşürüldü.
Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyasını kaldırmasının ardından en ucuz ve en yüksek kredi veren bankalar belli oldu. Buna göre, en düşük faiz İş Bankası'nda, en yüksek faizli kredi ise HSBC'de yer alıyor.
İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 0.99
Aylık ödeme: 2745
ALTERNATİFBANK TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.03
Aylık ödeme: 2774
FİBABANKA TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.13
Aylık ödeme: 2847
YAPI KREDİ BANKASI TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.15
Aylık ödeme: 2862
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 2877
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 2877
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 2877
AKBANK TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.41
Aylık ödeme: 3059
QNB FİNANSBANK TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.45
Aylık ödeme: 3090
HSBC TAŞIT KREDİSİ
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 48 ay
Kredi faizi: 1.50
Aylık ödeme: 3128