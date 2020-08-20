Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 62 milyar 108 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 352 milyar 141 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Ağustos ile biten haftada 8 milyar 797 milyon lira yükselerek 650 milyar 778 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 270 milyar 504 milyon lirası konut, 9 milyar 921 milyon lirası taşıt ve 370 milyar 353 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.