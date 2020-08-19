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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 Gazete
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    Yerli otomobilde yeni dönemeç

    'nin () 'su , aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini Ekim ayında seçeceklerini söyledi. Karakaş, "Yerlilik oranı olarak ilk başta yüzde 51 yerlilik oranı sözü verdik. İkinci hedefimiz 2-2.5 sene sonra yerlilikte yüzde 68'lere ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

    Yerli otomobilde yeni dönemeç
    Türkiye'nin () 'su Gürcan Karakaş, aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini Ekim ayında seçeceklerini söyledi. Karakaş, "Yerlilik oranı olarak ilk başta yüzde 51 yerlilik oranı sözü verdik. İkinci hedefimiz 2-2.5 sene sonra yerlilikte yüzde 68'lere ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

    JAPONYA'DA DA TESCİLLENDİ
    TOGG, tasarımlarının 27 ülkesi ve 'den sonra 'da da tescillendiğini bildirdi. Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya'da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" denildi.

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