Yerli otomobilde yeni dönemeç

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini Ekim ayında seçeceklerini söyledi. Karakaş, "Yerlilik oranı olarak ilk başta yüzde 51 yerlilik oranı sözü verdik. İkinci hedefimiz 2-2.5 sene sonra yerlilikte yüzde 68'lere ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
JAPONYA'DA DA TESCİLLENDİ
TOGG, tasarımlarının 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendiğini bildirdi. Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya'da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" denildi.
JAPONYA'DA DA TESCİLLENDİ
TOGG, tasarımlarının 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendiğini bildirdi. Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya'da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" denildi.