Çocuklarını özel okulda okutan veliler, hem Mart-Haziran dönemi için ücret-yemek-servis ücreti iadesi bekliyor hem de uzaktan eğitimin sürecek olması nedeniyle okul ücretlerinde indirim bekliyor. Bu taleplerine okul yönetimlerinden yanıt alamadıklarını belirten velilerden tepki yağıyor:
● Yüz yüze telafi eğitimi yapılamadı, ücret iadesi de olmadı. Aramalarımız sonuç vermiyor. Sürekli oyalıyorlar. Hakkımızı istiyoruz.
● Ücreti aydan aya ödüyorum. Uzaktan eğitimin süreceği belli oldu, ama ödeme planı düzeltilmedi.
● Yıllık neredeyse 70 bin lira veriyorum. Uzaktan eğitim için mi...
● Ödediğim paranın içinde 8 bin 500 lira yemek ücreti var. Hâlâ iade alamadım.
● Pandemi döneminde kira vermediler, kısa çalışma ödeneğinden yararlandılar, ödemeleri ertelediler, temizlik-fatura giderleri de azaldı. Üstüne üstlük bizden zam istiyorlar. Uzaktan eğitime yüz yüze eğitim ücreti olmaz.
BAKAN SELÇUK UYARDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini açıkladı. Selçuk, "Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak" dedi.