Çocuklarını özel okulda okutan veliler, hem Mart-Haziran dönemi için ücret-yemek-servis ücreti iadesi bekliyor hem de uzaktan eğitimin sürecek olması nedeniyle okul ücretlerinde indirim bekliyor. Bu taleplerine okul yönetimlerinden yanıt alamadıklarını belirten velilerden tepki yağıyor:



● Yüz yüze telafi eğitimi yapılamadı, ücret iadesi de olmadı. Aramalarımız sonuç vermiyor. Sürekli oyalıyorlar. Hakkımızı istiyoruz.



● Ücreti aydan aya ödüyorum. Uzaktan eğitimin süreceği belli oldu, ama ödeme planı düzeltilmedi.



● Yıllık neredeyse 70 bin lira veriyorum. Uzaktan eğitim için mi...



● Ödediğim paranın içinde 8 bin 500 lira yemek ücreti var. Hâlâ iade alamadım.



● Pandemi döneminde kira vermediler, kısa çalışma ödeneğinden yararlandılar, ödemeleri ertelediler, temizlik-fatura giderleri de azaldı. Üstüne üstlük bizden zam istiyorlar. Uzaktan eğitime yüz yüze eğitim ücreti olmaz.