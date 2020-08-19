Bakan Karaismailoğlu, "Bu otoyol ile Ankara; Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanmış olacak. Tamamı bittiğinde ise Edirne'den yola çıkan vatandaşımız İstanbul üzerinden kesintisiz bir şekilde Mersin ve Şanlıurfa'ya gidecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu şantiyesinde ve otoyol hattında helikopterle incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na, Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Karaismailoğlu, hükümet olarak ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda yüksek hızlı demiryollarından havalimanlarına kadar tüm ulaşım altyapısının 18 yılda büyük değişim gösterdiğine dikkat çekti.